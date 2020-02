Sandra Sabatés y El Gran Wyoming analizan en El Intermedio el momento más tenso que se ha vivido en la sesión de control del Congreso. Y es que el tema de Venezuela ha sido, de nuevo, el más bronco de la sesión.

El diputado por Córdoba del PP Andrés Lorite protagonizaba el rifirrafe de la jornada con José Luis Ábalos al preguntarle por su encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

"Son incontables sus falsedades sobre el asunto, los españoles no merecemos un ministro que nos mienta", espetaba Lorite mientras exigía la dimisión de Ábalos. Por su parte, el socialista le contestaba muy enfadado: "¿Ustedes hablan de la mentira, el partido de la mentira?".

Además, Ábalos también les reprochó "haber hecho creer a España que su peor atentado lo hizo ETA" y que "no quisieron identificar a los soldados del Yak-42". Este rifirrafe se ha vivido entre gritos de "dimisión", dejando un tenso momento que Wyoming analiza en El Intermedio.

"¡Madre mía, ojalá el coronavirus no llegue al Congreso, si se ponen así durante unas horas no me los quiero imaginar en una cuarentena", concluye Wyoming.