Sandra Sabatés y El Gran Wyoming repasan en El Intermedio la reacción de la oposición a la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Govern. Para la portavoz del PP, Cayetana Álavarez de Toledo, esta mesa es "una traición a la otra mitad de Cataluña" y "el entierro de la izquierda española".

Pero, estas duras palabras de la popular parece que no tuvieron mucho calado entre los presentes en el Congreso. Y es que, como Wyoming enseñaa en El Intermedio, la bancada del PSOE no le estaba haciendo ni caso, pero no solo ellos, incluso su propio partido estaba a otra cosa.

"No se puede estar todo el día anunciando calamidades porque, al final, nadie se las cree", destaca Wyoming, quien afirma que "en los escaños del PP pasaba lo mismo que en los del PSOE". Incluso, Pablo Casado estaba hablando con otra persona.

"Si quiere que le hagan caso ya va siendo hora de dejar de lado ese lenguaje tremendista", advierte Wyoming a Álvarez de Toledo.