Del "se celebran las elecciones económicas" al "presidente es Felipe Sánchez": esto es lo que saben los jóvenes que votan este año por primera vez

Este año votan por primera vez los jóvenes de la Generación Z, pero ¿saben realmente a lo que nos enfrentamos? Un equipo de El Intermedio ha salido a la calle para comprobar cuánto saben sobre las elecciones, el Gobierno y los presidentes.

En primer lugar, les preguntan si van a votar o no y por qué partido optarán. Algunos lo tienen claro: "Voy a votar al PP porque en mi casa se les ha votado toda la vida", "yo voy a votar a la izquierda, por supuesto". En cambio, hay otros que aseguran que votarán si lo hacen "con amigos".

Además, les hemos preguntado por el tipo de comicios que se celebran. Una joven asegura que son "las elecciones económicas", mientras que otra chica asegura que "no se celebra ninguna".

En referencia a los presidentes que hemos tenido en la democracia en España, las respuestas han sido variadas: "Está Sánchez, luego el de la coletita y un chico de gafas"; "sé que cara tienen, pero no me sé sus nombres"; "Aznar gobernó hace muchísimos años, yo no había ni nacido siquiera"; "hay uno que se llama Fernando, el primero".

