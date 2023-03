Desde Nueva York, Guillermo Fesser analiza para El Intermedio el colapso del Silicon Valley Bank, que ha provocado el segundo hundimiento bancario más importante de Estados Unidos, y las medidas tomadas por el Gobierno de Joe Biden para evitar una crisis financiera.

En el vídeo sobre estas líneas, detalla cómo tras la crisis de 2008, la administración Obama endureció la regulación de los bancos "diciéndoles 'ustedes tienen que tener más dinero líquido'" y cómo esta se hizo más permisiva durante el Gobierno de Donald Trump.

"Quizá hasta que no veamos a un banquero juzgado y en el banquillo esto no va a parar", comenta Fesser, que también explica cómo han sido los duros ataques de la extrema derecha a Biden a base de desinformación: "Dicen que lo de este banco es consecuencia de la política de Obama y Biden y que poniendo negros y mujeres en el consejo de administración se han distraído y no han hecho caso al dinero".