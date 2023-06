Antes de terminar El Intermedio, El Gran Wyoming quiere aprovechar el momento para dar "una buena y una mala noticia": "Empezaré por la buena, este año la actualidad política está tan candente que El Intermedio seguirá hasta el 24 de julio, tras las elecciones".

"La mala noticia es que yo no estaré en estos programas de julio", cuenta el presentador, que manda un mensaje al público: "Entiendo vuestra desolación, pero no me queda otro remedio, sé que necesitáis un líder de opinión que os ilumine". Por eso, El Gran Wyoming anuncia que Dani Mateo cumplirá "su sueño" y se sentará en la silla del presentador para sustituirlo durante estas semanas.

"Para los tres es un honor la confianza que depositas en nosotros", destaca Dani Mateo a Wyoming, quien confiesa que, como no se fía mucho de Dani Mateo, Sandra Sabatés y Cristina Gallego, ha buscado "a una persona de confianza para no dejarlos solos": Héctor de Miguel. Pero, ¡de quién se trata? Puedes ver su aparición en el plató en pleno directo y la reacción de sus compañeros en el vídeo principal de esta noticia.