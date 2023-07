Iñaki Lajud es un psicólogo experto en violencia machista, cuenta que ha trabajado con hombres condenados por maltratar a sus parejas. Hombres de todas las procedencias y estratos sociales de los que destaca un nexo común: "Han asumido valores donde se les ha enseñado que tienen ciertos derechos sobre las mujeres".

Sobre el aumento de la violencia de género entre los jóvenes, el psicólogo explica que "están expuestos a una normalización de la violencia en el cine o la pornografía" donde se normalizan "las agresiones verbales, sexuales, físicas y humillaciones", dice, por lo que se genera una tolerancia a la violencia.

Lajud indica que la razón por la que muchas veces su entorno no denuncie se basa en una mezcla de miedo y vergüenza, pero asegura que "lo único que no se puede permitir es no hacer nada" porque cuando no intervenimos estamos actuando como meros espectadores y lo normalizamos: "Estamos mandando un mensaje al agresor de que eso está bien".