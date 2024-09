El Gran Wyoming se vuelve a poner la bata del 'doctor Amor' para resolver las consultas sentimentales de los espectadores. La primera consulta es de Adela, una señora de 96 años que le pregunta a Wyoming qué puede hacer para que su marido se le ponga "aquello para arriba". "Hemos perdido la libido sexual", añade Adela.

"Cómprese un bikini, para empezar", recomienda Wyoming. "La libido sexual a los 96 años es un tema complicado al que la ciencia no ha dado respuesta", responde él. A pesar de ello, el 'doctor Amor' le quiere dar una receta: "Vaya a su herbolario de confianza y compre ginseng y raíz de maca andina, lo mezcla bien y se lo da en ayunas. Luego vaya a su mecánico de confianza y hágase con un buen sistema de poleas".

Otro chico le pregunta que a qué edad es preocupante no haber perdido la virginidad. "Es por un amigo que tiene 31 años", se justifica el espectador. "Me alegro de que me hagas esa pregunta porque todavía estoy en ello", afirma Wyoming. "No hay que obsesionarse con una edad en concreto porque la pérdida de la virginidad es un hecho cultural", argumenta. "Mi consejo para tu amigo es que se vaya a vivir a Groenlandia donde se pierde entorno a los 45 años", concluye el 'doctor'.