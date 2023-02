En todo lo que ocurre en torno a la violencia machista parece claro que la sociedad no admite determinadas cosas, "algo está cambiando y habrá que entenderlo", opina El Gran Wyoming, que también ha entendido "que las reflexiones sobre las cosas importantes es mejor que las haga Sandra Sabatés".

"Las cosas están cambiando", comienza su alegato Sandra Sabatés desde el pico de la mesa, "las mujeres ya no nos callamos ante condenas bochornosas, ni cuando sufrimos agresiones en las discotecas, ni cuando en una gala de premios nos violenta". "No queremos tener que volver a oír un juez o a un abogado '¿Por qué no te resististe?'", critica la periodista, que continúa su mensaje asegurando que no quiere volver a ver "cómo el dinero, la popularidad y la fama valen más que la verdad" de una mujer. "Tampoco queremos que nos llamen exageradas", espeta, porque las mujeres están en todas partes diciendo lo mismo: "Que solo sí es sí y que no consentimos ni un paso atrás en las calles ni en las leyes".