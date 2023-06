Un estudio reciente señala que cada generación mantiene menos relaciones sexuales que la anterior. En España la media es de 52 veces al año y por ello Isma Juárezha salido a la calle para preguntar a los españoles sobre esta cuestión, averiguar si la 'sequía' no solo ha llegado a Doñana y encontrar a personas que suban o bajen este promedio.

"Estamos en la media", afirma una joven, mientras otra chica reconoce que "me gustaría estar más alta", sin bien indica que es porque "mi novio vive lejos". Otra pareja más adulta afirma al reportero de El Intermedio que 52 "es poco" y que en su caso la cifra es "como el triple".

Cuando Isma pregunta a los jóvenes qué opinan de que sus padres tengan más sexo que ellos, la respuesta de una chica es rotunda: "Mis padres no me los imagino follar, me da un poco de asco". Por su parte, otra joven muestra su sorpresa y asegura que prefiere "no pensar" en los momentos incómodos que le plantea el reportero.

¿Tener sexo, dormir bien una noche, una buena tortilla de patata o una maratón para ver una serie? Isma Juárez les plantea esta cuestión a una pareja más adulta, que le explica que luego irán a bailar, aunque no twerking porque es "una guarrada".