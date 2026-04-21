"Se parece un poco a Mr. Bean": la reacción de un niño al ver a Wyoming

El Intermedio sale a buscar a sus "espectadores del futuro" y pregunta a los más pequeños de la casa quiénes son El Gran Wyoming y Sandra Sabatés. Puedes ver el divertido reportaje en este vídeo.

Tras cumplir 20 años en laSexta, El Intermedio se enfrenta a su público más exigente (y sincero): los niños. ¿Saben los más pequeños quién es El Gran Wyoming y quién es Sandra Sabatés?.

El programa ya piensa en el futuro y por eso ha decidido empezar desde abajo. En el vídeo sobre estas líneas, el equipo ha salido a preguntar a niños y niñas para ver cómo describen, sin filtros, a los colaboradores del programa.

Sobre Wyoming, el diagnóstico está claro: para algunos es un "gruñón", para otros tiene "un aire a Mr. Bean" y no falta quien lo ve como "el ayudante del alcalde o de Don Quijote de la Mancha". En cambio, Sandra Sabatés se lleva la mejor parte y la describen como deportista, cantante, médica, bailarina, escritora o incluso jefa de empresa, pero siempre con algo en común: "cara de ser amable".

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