Olivia Mandle, activista, sobre el cambio climático: "Me sorprende la gente que lo niega o no quiere verlo"

El Intermedio recupera la entrevista de Inés Rodríguez a esta joven activista climática. Entre las iniciativas de Olivia, destacan 'No es país para delfines' o el dispositivo 'Jelly Cleaner' para limpiar el mar.

Inés Rodríguez entrevistaba en El Intermedio a la joven activista climática Olivia Mandle. Como le contaba a la reportera, desde muy pequeña siempre se sintió muy conectada con el mar, de manera muy profunda. La joven considera que sin los océanos "no podríamos vivir".

Mandle denunciaba que el mar "está sufriendo muchísimo". "Está siendo ahogado en plástico, sobrepescado, explotado por los combustibles fósiles", añadía. Por ese motivo, siempre tuvo la necesidad de protegerlo. Esto la llevó a comenzar con la iniciativa 'No es país para delfines'.

Esta campaña, como contaba, nació con el objetivo de que el gobierno promulgue una ley de cierre programado de los delfinarios en España. Olivia presentó 150.000 firmas en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo en Bruselas. "El cautiverio no se va a acabar de un día para otro", explicaba a Inés, "pero estamos en el siglo XXI y no tiene ningún sentido tener animales tan sensibles encerrados".

Igual que Olivia, mucha gente también quiere luchar contra el cambio climático. La reportera le pedía, entonces, que compartiera consejos para aquellas personas que decidan luchar por cualquier causa en torno a la protección de la naturaleza. Mandle explicaba que, lo primero, es buscar aquello que les apasione. "La curiosidad lleva a empezar", reflexionaba. Conociendo eso deberían continuar con acciones pequeñas e, incluso, crear un grupo para ello o unirse a algún grupo.

El activismo de Olivia ha ido más allá, ya que la joven diseñó un sistema para limpiar el mar y recoger microplásticos. Su invento se llama 'Jelly Cleaner' y cualquiera puede fabricarlo en su casa y, mientras están disfrutando de un día de playa, aprovechar para contribuir a la limpieza del mar con su propio dispositivo.

La activista ha afirmado que su generación es la última que puede tomar acción para frenar el cambio climático. "¿Cómo convencemos a la generación que tiene más de 50 años?", preguntaba Inés. "Tenemos una mochila muy grande a nuestras espaldas", exponía la joven, "porque las generaciones de antes de nosotros son las que nos han dejado este planeta destruido".

"Tienen que ser ellos los que entiendan que, si nos toca a nosotros protegerlo y salvarlo, ellos son los que nos lo han dejado así y también son ellos los que nos tienen que ayudar", añadía. "Me sorprende la gente que niega o no quiere ver el cambio climático", exponía.

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