Análisis en plató
Dani Mateo denuncia que EEUU nos ha quitado 'La Macarena': "Bueno, mientras bailan no bombardean iraníes"
"Los malditos yankees han pasado al ataque. Esos sucios imperialistas nos quitaron Cuba, Filipinas... pero lo de ahora sí que es gordo, porque, españoles, los yankees nos han quitado 'La Macarena'", denuncia Dani Mateo.
Y es que la Casa Blanca ha publicado un vídeo "fardando de armamento y ha puesto de fondo el inmortal himno de Los del Río", destaca Dani Mateo en el plató de El Intermedio, desde donde manda un tajante mensaje a EEUU: "Animo a los marines americanos a que empiecen con la coreo también, así mientras están bailando no bombardean iraníes".
Wyoming responde irónico a EEUU
Después de que el Secretario del Tesoro de EEUU haya afirmado que "España ha puesto en peligro la vida de estadounidenses", El Gran Wyoming responde irónico en este vídeo: "Claro, España pone en riesgo a otros, no Trump mandando miles de soldados y bombas". "En EEUU ya se ponen en peligro ellos solitos votando a Trump", afirma tajante el presentador de El Intermedio.