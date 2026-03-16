Nuria Garriga cuenta que "tocó fondo" debido a su alopecia: "Tapaba con el pañuelo, con drogas, con alcohol..."

Este documental refleja la historia de siete mujeres que sufren alopecia. Su directora, Sandra Román, decidió hacer este documental "por un tema personal", ya que su madre también sufre alopecia.

La mayoría de las mujeres se ven expuestas a comentarios sobre su físico en las redes sociales, según expone un estudio del Instituto de la Mujer. Esa presión puede resultar insoportable, algo que conocen bien aquellas que sufren un problema muy concreto que, además, está invisibilizado: la alopecia. Esa realidad queda reflejada en el documental 'Mujeres calvas', dirigido y escrito por Sandra Román, que da voz a siete mujeres que se han atrevido a contar todo lo que sufren a causa de esta problemática. Una de estas mujeres es Nuria Garriga. Ambas charlan con Andrea Ropero.

Román cuenta que decidió comenzar con este proyecto "por un tema personal" ya que su madre sufre alopecia. "Un día encontré una foto en Instagram con cuatro mujeres calvas, felices, radiantes, mostrando su calva", explica. "Empecé a entrevistarlas, a saber, más de sus historias y vi que se repetía el mismo patrón", cuenta: "Son mujeres desconectadas las unas de las otras que siempre han creído que estaban solas".

Garriga, como cuenta a Andrea, empezó a perder el pelo con 19 o 20 años. Nuria fue a la endocrina, que le dijo que la única opción era tomar una medicación que son hormonas. "Ella fue muy sincera y siempre lo agradeceré", expone, "me dijo 'si fueras mi hija no lo tomarías'". "Hay algunos tratamientos que te pueden frenar un poco la caída, pero lo que tienes que caer va a caer", añade.

Cuando su doctora le dijo que se le iba a caer el pelo, se quedó en su casa encerrada durante unos meses. "Luego iba tapándolo cuando me iba cayendo, durante años y años, con un pañuelo", explica, "era mi mayor secreto". La alopecia hizo que, incluso, tocara fondo. "En este tema de tapar, yo tapaba con el pañuelo, con drogas, con alcohol... llegué a tocar fondo de vivir en la calle siendo una mujer de 28 años, en el Raval, en Barcelona, con todo lo que supone", indica.

Nuria llegó a sufrir una sobredosis. En la ambulancia el pusieron una medicación y volvió en sí. Garriga recuerda que lo primero que quiso comprobar cuando recuperó la consciencia era si llevaba su pañuelo puesto. "Es muy fuerte", afirma.

Cuando pasó esa época, decidió, como ellas llaman a quitarse el pañuelo, salir del armario. Para Nuria, después de años de "mucho sufrimiento", decidió bañarse en la playa sin pañuelo. "Entro en la playa y disfruto y siento el agua en la cabeza y voy al extremo de la felicidad", recuerda. Después, decidió raparse el pelo, un momento muy liberador.

Ropero cuenta que, en el documental, una de sus protagonistas explica que cuando dio a luz a su hija no quiso quitarse la peluca ya que se sentía protegida con ella puesta. "La peluca se convierte en una cárcel", indica Sandra, "el hecho de llevar peluca no está mal, pero que eso no te limite en tu vida".

Román indica que cuando vemos a un hombre calvo "ni lo vemos", no llama la atención y no pensamos que, por ejemplo, puede estar enfermo. "Pero a ellas sí que les pasa, las responsabilizan de lo que les está pasando", señala.

Nuria no entiende por qué, cuando una persona está perdiendo una parte de su cuerpo "no se da la opción de ir al psicólogo, y si te dan cita es cada dos meses cuando tu pelo está cayendo en 15 días". Garriga expone que, en los tratamientos de quimioterapia, existen subvenciones y ayudas en las pelucas, pero cuando se sufre alopecia no.

"Escuchadnos un poco, de verdad", pide, "seamos críticos de verdad como sociedad". "No hay visibilización, no se ven, muchas personas que nos ven hoy será la primera mujer calva que van a ver en su vida", añade.

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