Thais Villas se trasladó hasta un colegio para preguntar a los niños por su relación con el deporte. En general, todos ellos le transmitieron su interés por el deporte. Sara, por ejemplo, le contó que practicaba baloncesto, patinaje y, además, saltaba a la comba.

Sobre la asignatura de Educación Física, Alonso le dijo que es su materia preferida. "Me gusta porque me gusta correr, aunque la mayoría de juegos no son de correr pero las veces que hay que correr corro...", le dejo a Thais. Félix, por ejemplo, siempre saca muy buenas notas en esa asignatura y en el resto. "Estudiamos todos los días, no como otros niños de mi clase que estudian uno o dos", le contó a la reportera.

En el patio del colegio también se practica deporte. Álex explicó a Thais que él juega al pilla-pilla. "Hay gente muy rápida y tienes que correr mucho", afirmó. Pero los juegos en el patio también pueden provocar conflictos. Álvaro explicó que se enfada pocas veces y que, cuando esto pasa, lo soluciona hablando. Carlota, por su parte, afirmó que si discute se sienta en el suelo para relajarse y así ponerse de acuerdo. Su técnica es hacer "meditación o yoga", algo que dejó alucinada a Thais.

Pero Álex también le confesó a Villas qué pasó la última vez que se enfadó en el patio jugando a fútbol: "Mordí a otro compañero". "Si alguien te hace de rabiar mucho... ¿qué haces?", se justificó el niño. A pesar de ello, Álex le explicó a Thais que solucionó su problema tranquilizándose y pidiendo perdón a su compañero.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.