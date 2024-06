Thais Villas se desplaza a un colegio para descubrir qué piensan los niños sobre las mentiras, ¿estarán a favor o en contra de ellas? ¿Recurrirán frecuentemente a ellas? Luis reconoce a la colaboradora que la mentira más gorda que ha contado fue a su madre un día que no quería ir al colegio.

"Le dije que me dolía la cabeza, pero no era verdad", confiesa entre risas, y recrea el teatrillo que hizo llevándose las manos a la cabeza para darle mayor veracidad a su historia. "Ay, me duele mucho", reconoce que le decía, lo que provoca que sea ría ante Thais Villas. "Pero no te puedes reír, ¿eh?" le advierte la colaboradora, que flipa con la actuación del pequeño.