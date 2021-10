Corría el año 1987 cuando el cuerpo de Bomberos aceptaba la primera mujer. Se llama María Luisa Cabañero, y en 2019 explicó a Sandra Sabatés lo que tuvo que pasar para ser "uno más". Al principio, confesaba en 'Mujer tenía que ser', la exhibían "como si fuera un circo": "Bajaban la ventana del camión y decían 'tenemos una bombera'".

Sin embargo, todo cambió cuando llegó a su límite. "En el primer incendio al que tuve que ir uno de los bomberos me dijo 'no vayas que te vas a quemar' y me sentí totalmente humillada. Se me hinchó la vena del cuello y él lo entendió. Desde ese día no volví a tener ningún problema", confesaba la profesional, que aseguraba que desde entonces comenzó a disfrutar de su trabajo y, a día de hoy, puede sentirse "orgullosa" de haberlo hecho. Puedes escuchar su testimonio al completo en el vídeo principal de esta noticia.