Una mujer se opone a la regulación de los alquileres: "A 600 euros porque la gente no puede vivir, tampoco me parece justo"

El Intermedio recuerda una de las últimas entregas de 'Hablando se enciende la gente', donde Thais Villas salió a la calle para conocer la opinión de los españoles sobre la situación de la vivienda en el país. "La administración tiene que asumir su rol", comentó una mujer, para después añadir que debía ser el Ejecutivo central el encargado de generar "vivienda social". "El Estado tiene que poner vivienda social que tiene que construir, pagar y solucionar, no un pobre desgraciado particular que se ha pasado la puñetera vida pagando hipoteca para tener un rinconcito".

Asimismo, la mujer también criticó la regulación de los alquileres, comentando que no le parecía justo que el alquiler se fije a 600 euros "porque la gente no puede vivir". A continuación, compartió su experiencia personal: "Los he vendido porque me veía venir esto, que van a toparlo y no van a distinguir entre un fondo buitre que tiene 20.000 edificios vacíos y el pobre desgraciado como yo que he currado como una negra".

