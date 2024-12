El enfrentamiento entre un propietario y un sindicalista de vivienda: "¿Cuántos inquilinos han podido negociar las cláusulas de sus contratos?"

Durante los últimos meses, ciudades como Madrid, Barcelona, Mallorca, Gran Canaria y muchas otras se han llenado de protestas por los precios del alquiler y la dificultad del acceso a la vivienda. Un problema social que se ha llevado a debate en laSexta Xplica

Javier Medina, propietario de cinco pisos, cree que la solución nunca va a pasar por dejar de pagar los alquileres: "Entiendo que ocurran estas manifestaciones, pero la solución no es 'no vamos a pagar los alquileres'".

"El que ha firmado un contrato de alquiler, igual que pretende que su jefe le pague su nómina todos los meses aunque al jefe le parezca caro el salario y os quejarías si no os lo pagaran, pues entiendo que querréis cumplir también el contrato de alquiler que habéis pactado. Y si no os parece bien, no os ata nada a finalizar ese contrato e iros a otra zona más económica", comenta.

Una visión con la que ha discrepado Enric Aragonés, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Cataluña, que niega que los inquilinos hayan "pactado" sus condiciones de alquiler: "Cualquier inquilino sabe que los contratos no se están pactando, vienen impuestos. ¿Cuántos inquilinos han podido leer, entender y negociar las cláusulas de sus contratos antes de firmarlo? Además, si el casero no cumple con su parte, tú no puedes dejar de pagar. Hay un desequilibrio en el cumplimiento del contrato".