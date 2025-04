Una mujer de barrio rico confiesa que el pollo que compra es para su perro: "Se lo pongo todos los días"

"¡Qué me está contando!", destaca Thais Villas al descubrir que esta mujer de barrio rico compra pollo a su perro: "Son tres euros al perro, que pesa un kilo".

Thais Villas se desplazó en un programa antiguo de El Intermedio hasta un barrio rico y un barrio obrero para descubrir qué llevaban sus vecinos en el carrito de la compra y cuál era el producto más caro que habían comprado.

"La carne, que llevo filete de ternera y unos riñoncitos", afirmó una mujer de barrio rico a Thais Villas, a la que confesó que el pollo era para su perro: "Me da vergüenza decirlo, tiene 12 años es muy chiquitín y le pongo su pollito todos los días, pero también ha subido el pollo para el perro". "¡Qué me está contando!", destacó Thais Villas, que afirmó que le daba "tres euros al perro, que pesa un kilo".

Por otro lado, una vecina de barrio obrero enseñó en el vídeo su cesta de la compra. "Me he gastado unos 23 euros", contó la mujer a Thais Villas, a la que confesó que el producto más caro de su carro fueron los pistachos: "Me han costado cuatro pavos". "Suelo consumir marcas blancas", desveló la mujer.

Por último, un señor de barrio rico enseñó sus bolsas de la compra a Thais Villas, que alucinó al ver el precio del jamón que había comprado. Además, preguntado sobre lo más barato que compró, el hombre confesó que era el tomate, "a cinco euros el kilo". "Que ya es caro", respondió la reportera.

