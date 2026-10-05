'Miriam Nogueras' responde a Wyoming sobre dónde irá Puigdemont cuando vuelva a España: "A casa de Maricarmen..."

Cristina Gallego se ha transformado en la portavoz de Junts para irrumpir en el plató de El Intermedio como 'Maléfica'. "No creo que tenga mal fondo, solo fondo buitre", carga El Gran Wyoming.

En El Intermedio han analizado las principales reacciones de los socios de investidura del Gobierno ante la convocatoria de elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Según apunta Sandra Sabatés, "la más dura" con el adelanto electoral ha sido Miriam Nogueras, portavoz de Junts, el partido cuyo rechazo a los decretos del Gobierno habría contribuido a precipitar la convocatoria.

"Pedro Sánchez ha utilizado el dolor y el sufrimiento de mucha gente en un tema que preocupa a la ciudadanía y lo ha hecho por intereses electorales. Lo ha hecho para tapar su incapacidad de gobernar porque no tiene mayoría, lo ha hecho para tapar su fracaso en las políticas migratorias y también para tapar los casos de corrupción que le rodean", ha cargado Nogueras.

"Los que no han tenido en cuenta el dolor y el sufrimiento de la gente han sido ustedes votando en contra de los dos decretos de vivienda", responde El Gran Wyoming tras analizar las declaraciones. "No les juzgo, no creo que tenga mal fondo, solo fondo buitre", carga el presentador de El Intermedio.

Cristina Gallego se ha transformado en la portavoz de Junts para irrumpir en el plató de El Intermedio como 'Maléfica', con unas claras intenciones: no quiere el corazón de Blancanieves, quiere el de Sánchez.

"Desde que tumbó los dos decretos ya ni disimula, ¿no le interesan las familias ni sus problemas con la vivienda? ¡Seguro que hay una vivienda que le preocupa, la de Puigdemont cuando vuelva a España!", ríe Wyoming, algo que, por su parte, no le preocupa a 'Miriam Nogueras': "Puigdemont ya tiene casa, podría vivir en la casa de MariCarmen cuando PP y Vox la desahucien otra vez con ayuda de nuestros votos".

Puedes ver todas las propuestas en materia de vivienda de esta particular 'Miriam Nogueras' en el vídeo sobre estas líneas.

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