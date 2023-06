Thais Villas pudo ser testigo del ambiente que se respira en un colegio el día de fin de curso. Allí pudo preguntar a alguno niños y niñas por el tema estrella del día: las vacaciones de verano. Aunque hay algunos niños que afrontan este momento con más ganas que otros, todos ellos desvelaron cuáles son sus planes para esta temporada estival.

También confesaron si estos dos meses sin colegio echarán de menos a sus compañeros. "Sí porque es tu rutina", afirma Gael, que explica a la reportera que la suya consta de "levantarte, decir 'hola, ¿qué tal?', enganchar tres bromitas y a clase". Miriam, por su parte, asegura que no echará mucho en falta a su amiga: "Tengo muchas ganas de irme a la playa, lo siento", apunta la pequeña, que asegura que sí extrañará a sus profesores porque "se esfuerzan mucho en hacer muchas cosas".

Sobre qué opinan de que ellos tienen dos meses de vacaciones, pero sus padres no, aseguran que les parece "mal" y que la solución es "decir en el trabajo que no, que me quedo dos meses y ya está". Por ello, los pequeños envían directamente un mensaje a los jefes de sus progenitores: "Que le dejes a mi madre dos meses de vacaciones a mi madre y ya".