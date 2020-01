El Congreso de los Diputados ha vivido una jornada histórica. En una segunda ronda de votaciones, Pedro Sánchez ha logrado los apoyos suficientes para ser investido presidente del primer Gobierno de coalición de la democracia.

El Gran Wyoming ha querido ser partícipe de este momento y, en representación de "la voz del pueblo", ha protagonizado la "intervención más innecesaria que ha vivido el Congreso desde la de Tejero el 23 F".

"Subido" a la tribuna de la Cámara, Wyoming arranca su discurso: "Voy a hacer algo que no pensé que haría, darles la enhorabuena porque hoy, después de meses de bloqueo, por fin han hecho su trabajo, hacer política. PSOE, Unidas Podemos, PNV y ERC, entre otros, han conseguido sacar adelante un Gobierno de coalición", cuenta el presentador.

Y apunta: "Este pacto ha logrado algo sin precedentes, que las izquierdas, históricamente enfrentadas, se hayan puesto de acuerdo para formar lo que ya se conoce como el 'Gobierno desigual', han conseguido coser una investidura con colores que parecían imposibles de combinar".

Se dirige a los miembros del futuro Gobierno para advertirles: "La labor que tienen por delante es enorme. No deben dormirse en los laureles, recuerden que han aprobado este Gobierno 'raspadito'". Y a Sánchez: "Tiene que contentar a sus socios, a Europa y a sus propios barones territoriales. Asuma que no va a gustarle a todo el mundo, es Pedro Sánchez, no una croqueta de cocido".

También mensaje para Unidas Podemos: "Ha llegado la hora de la verdad, toca demostrar que saben gobernar"; y mensaje para la oposición: "Relajen un poquito, respiren, bajen el tono. Ustedes que se proclaman guardianes de la patria, de la Constitución y hasta de la monarquía, deberían recordar que esta fórmula de gobierno es legítima y responde a la voluntad de los españoles expresada en las urnas. Deberían saber perder pero con la cabeza alta, sigan el ejemplo de María Teresa Campos que, tras ser abandonada por Bigote Arrocet ha declarado: 'Que se acabe Edmundo no significa que se acabe el mundo'".

Por último, reconoce al Gobierno que "tendrá que afrontar grandes retos", pero asume que él se conforma con que los diputados "pasen en el Congreso 10 minutos sin insultos".

