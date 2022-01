Uno de los temas que más afecta a los españoles en la actualidad es el precio de la luz. Por este motivo, Thais Villas se desplazó el pasado mes de octubre a un barrio rico y uno obrero para preguntar a los ciudadanos acerca de este tema.

Cuando Thais Villas le preguntó a una mujer de barrio rico si sabía cuánto había pagado por la luz en el último mes, esta respondió: "No, no lo sé, no lo he comprobado". El motivo de no saberlo, según decía la mujer, es que tiene mucha facturación en luz al ser dueña de muchos negocios: "Estoy hablando de 5.000 o 6.000 euros al mes".

Confesaba que había otros temas que le preocupan más como sería el caso de "cómo se está degradando la juventud", que aseguraba que es su mayor preocupación. Puedes ver el momento completo en el vídeo principal.

