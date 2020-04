El Gran Wyoming se 'asoma' a la casa de Arturo Valls y su encuentro comienza con halagos. "Te sienta muy bien la ausencia de maquillaje, te veo muy atractivo", le dice Valls a el presentador de El Intermedio.

"Dónde te ha pillado el confinamiento, ¿en el loft que te hizo Rocío Monasterio?", le ha interrogado Wyoming bromeando. Aunque Valls responde que no, que está en otra casa en la que vive.

Arturo Valls asegura que está llevando mejor el confinamiento ahora que ha llegado la Semana Santa: "Puedo descansar de la cuarentena. Creo que la gente tiene que parar un poquito, porque joder".

Y es que durante el estado de alarma reconoce que le faltan horas: "Cuando no es un directo, es una videollamada. Estoy haciendo bicicleta con un rodillo que está conectado a un simulador. Ayer me hice la París-Suiza, y le pido a mi hijo que me vaya pegando collejas", cuenta el presentador.

También está trabajando desde casa en el proyecto de la película inspirada en la comedia televisiva de 'Camera café'.

Además se muestra optimista durante la cuarentena: "Hay que sacar el lado positivo, ahora valoro las pequeñas cosas, las ensaladas las hago con tomates cherry".

Otros momentos destacados

En el programa del miércoles, el Gran Wyoming preguntó a Andreu Buenafuente cómo está sobrellevando la cuarentena. Lo cierto es que el presentador no sabe "dónde está la libido en todo esto":