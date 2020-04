Andreu Buenafuente lleva bien la cuarentena por el coronavirus. "Todo lo bien que se puede estar en esta situación, tampoco es para tirar cohetes", matiza el presentador, que ha desvelado en El Intermedio cómo está sobrellevando el aislamiento.

"Todavía tenemos ese decoro, también lo noto en ti, que a pesar de estar en casa nos arreglamos, nos afeitamos, nos peinamos... eso dice mucho en nuestro favor en estos momentos de dejadez", sostiene el presentador, entrevistado por el Gran Wyoming, con el que no ha dudado en intercambiar una serie de afiladas puyas: "¿No tenías ropa de este siglo para ponerte?", le ha espetado.

Para Buenafuente, un elemento fundamental para sobrevivir al aislamiento está siendo la música. "Siempre he querido mucho a los músicos, tengo devoción por ellos, pero en estos momentos nos están sacando de un atolladero emocional acojonante", afirma. "La música me está salvando", sostiene.

Pero, además de musical, el presentador tiene vocación de pintor. "Este es mi refugio, aquí en esta mesa es donde me pongo a pintarrajear, a hacer ilustración, dibujitos...", confiesa. "Forma parte de mi vida y ¿sabes lo que me relaja montón? que no tengo que demostrar nada", revela. "Pinto para regalar, es lo que me hace más feliz del mundo".

En cuanto a hacer su programa desde casa, Buenafuente asegura que lo lleva bien, aunque trabaja más. La televisión en España sostiene, se lo está "currando más" que sus homólogos del entretenimiento en Estados Unidos. "Aquí estamos haciendo contenidos, reinventándonos, buscando otra voz. Nos hemos reconducido cada uno a su manera y creo que lo estamos haciendo muy dignamente", afirma.

¿Con quien se recluiría Andreu Buenafuente para pasar una cuarentena? "O mi familia o nada", sentencia el presentador, que no obstante reconoce que es "muy complicado" convivir "24 horas en un espacio reducido". "Me gustaría experimentar el aislamiento definitivo, que es yo solo en calzoncillos. Es un sueño que tengo a veces por la noche", bromea.

Sin embargo, el presentador difiere de la teoría de Wyoming de que el confinamiento traerá un 'baby boom'. "Igual soy yo, que me he hecho mayor, pero no sé dónde está la libido en todo esto", afirma. "Tienes que tener una capacidad de abstracción brutal para acabar el telediario, estar en tu casa viendo las noticias, todo el dramón, y decirle a tu pareja 'vamos al tema'", reflexiona.

No obstante, Buenafuente ha accedido a concluir la entrevista recreando el tierno beso que ya se dieron él y el Gran Wyoming en otra ocasión. Eso sí, esta vez de forma telemática y a pantalla partida.

