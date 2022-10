En su sección 'OK Boomer' Thais Villas conversa con Marina Llorca, una modelo curvy e influencer que triunfa en las redes como abanderada del 'body positive', un movimiento que, como ella misma explica "va más allá de la aceptación corporal, de la aceptación general de cosas que han sido tabú a lo largo de todo este tiempo, como la celulitis, las estrías y hasta la regla".

Marina explica cómo pasó una difícil adolescencia donde incluso sufrió bullying para luego convertir su Instagram en un altavoz donde hablar sobre trastornos de alimentación, body positive, amor propio e inseguridades. En este sentido, esta joven influencer defiende que en las redes "seguimos sin tener diversidad y promoviendo mensajes peligrosos a chicas adolescentes de 'adelgaza, tienes que entrar en ese pantalón'". Sin embargo, destaca que el usuario también puede elegir tanto el mensaje como quien le representa.

Esta modelo curvy explica la gordofobia que aún existe en algunas firma de ropa, que según ella, "consideran que hay ciertos perfiles que no van con los valores de marca, entonces es como 'vale, producimos algo para ti, para que algo puedas comprar, pero a la tienda en físico mejor no vengas'", explica Marina en el vídeo sobre estas líneas donde también da unos consejos a Thais para posar y envía un rotundo mensaje: "No podemos asociar felicidad, salud, éxito a delgadez porque no tiene por qué".