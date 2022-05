Andrea Ropero acompaña a María Salmerón en uno de los momentos más complicados de su vida: recoger la orden de ingreso en prisión por no dejar a su hija, entonces menor, ver a su padre, condenado por maltrato. "Estoy nerviosa, esta situación no me la esperaba nunca", confiesa la mujer, que recuerda que ya recibió dos indultos durante esta larga lucha de 20 años: "Esta vez ha sido un mazazo".

Y es que Salmerón confiaba en que el Gobierno la indultara otra vez: "Un Gobierno que se ha proclamado progresista y feminista no me hizo dudar de que no me lo fueran a dar, al contrario. Si el Gobierno del PP me dio dos". "Las circunstancias son las mismas, proteger a mi hija, que ellos consideran un delito, pero yo no", destaca María Salmerón, que defiende que si "hubiera habido una ley que protegiera" a su hija "no hubiera actuado de esa manera". Mientras el padre de su hija nunca pisó la cárcel aunque fue condenado a un año y nueves meses por maltrato, Salmerón está a punto de entrar en la cárcel nueve meses: "La Justicia es machista, prevalece los derechos de un maltratador antes que el interés del menor".

"Si la situación fuera la misma" lo volvería a hacer, reconoce Salmerón, que recuerda que "de esas situaciones en las que ella ha evitado estar con el padre está viva": "Lo mismo si hubiera cumplido a rajatabla ese régimen de visitas, estaríamos hablando aquí de otra cosa". Además, señala que lo peor de su lucha ha sido la justicia. "Todo es lo peor para la mujer y los niños", critica María Salmerón, que afirma que se ha sentido desamparada y odiada, de "no caer bien al sistema": "Será que les he puesto frente al espejo".