María Salmerón está a punto de entrar en la cárcel por evitar que su maltratador viera a su hija. Andrea Ropero la ha acompañado al juzgado a recoger esa orden de ingreso en prisión, una situación a la que nunca esperó llegar, según reconoce en El Intermedio: "Me han dado un buen mazazo", lamenta María, que confiaba en recibir el indulto.

"Un Gobierno que se ha proclamado progresista y feminista no me hizo pensar en ningún momento en dudar de que no me lo fueran a dar, al contrario", afirma María, que recuerda que el Ejecutivo del PP la indultó hasta en dos ocasiones. "Las circunstancias son las mismas", incide.

"El proteger a mi hija, ellos los consideran un delito. Yo no lo considero un delito porque si hubiera habido una ley que protegiera a mi hija yo no hubiera actuado de esa manera", denuncia María, cuyo maltratador jamás llegó a pisar la cárcel. La Justicia, sentencia, "es machista": "Prevalecen los derechos de un maltratador antes que el interés superior del menor", reprocha.

Sin embargo, sostiene que lo volvería a hacer: "Si la situación hubiera sido la misma, por supuesto", responde a Ropero, destacando que, a día de hoy, su hija "está viva". "Si hubiera cumplido a rajatabla ese régimen de visitas lo mismo estaría hablando de otra cosa", apunta. Puedes ver su intervención en el vídeo que ilustra estas líneas, en el que confiesa haberse sentido "desamparada" y "odiada" por el sistema. Lo que más le duele, afirma, es lo que le han hecho a su hija, algo que le genera una "frustración" ante la que casi no puede contener las lágrimas.

"Mi vida me la truncan"

María Salmerón ha vuelto a hablar con Andrea Ropero después de que la jueza le diera 15 días para entrar en la cárcel. "Un jarro de agua fría", según reconoce en este vídeo: