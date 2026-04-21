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El intermedio: 20 años

El detrás de las cámaras de la celebración de El Intermedio por sus 20 años en laSexta

El Intermedio muestra el 'making of' de su especial por el 20º aniversario, en el que además celebró su buen dato de audiencia al situarse como la segunda opción más vista de la noche.

El detrás de las cámaras de la celebración de El Intermedio por sus 20 años en La Sexta

Un programa no se hace solo: hay mucha gente detrás esforzándose para que todo esté a punto. Aún con la resaca del aniversario que celebró El Intermedio el pasado jueves, cuando el programa cumplía 20 años en laSexta, el Gran Wyoming ha mostrado a los espectadores los entresijos de la celebración con un vídeo del 'making of'. "Cuando digo resaca no es metáfora, es de la de verdad", bromea Wyoming, asegurando que, a su edad, las resacas duran "casi como un embarazo".

"Estamos muy agradecidos porque nuestro especial fue la segunda opción más vista de la noche", ha comunicado Sandra Sabatés, a lo que Wyoming ha añadido: "Os lo agradezco, cuento con vosotros para el 40 aniversario, lo que no sé es si lo haré desde el Florida Park o desde la residencia Parque Florida de Alcorcón".

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