Trump habla, pero no pacta: el presidente de EEUU dice que colaborará con Irán para destruir su uranio si llegan a un acuerdo

¿Qué ha dicho? El republicano vuelve a pronunciarse en la 'NBC' y lanza una serie de mensajes al régimen de los ayatolás. Dice que solo abordará los fondos congelados de Irán si Teherán "se porta bien" tras firmar la paz.

Donald Trump intensifica sus esfuerzos para negociar con Irán, utilizando tanto la mesa de negociación como los medios de comunicación. En una entrevista con NBC, el presidente estadounidense sugirió colaborar con Irán para destruir su uranio altamente enriquecido y consideró liberar fondos iraníes congelados, siempre que se alcance un acuerdo para finalizar el conflicto bélico. Sin embargo, Trump también ha lanzado amenazas, advirtiendo que, de no llegar a un acuerdo, Estados Unidos actuará militarmente. Mientras tanto, las conversaciones están estancadas, según Teherán, que exige la liberación de activos iraníes bloqueados como condición para avanzar.

Donald Trump presiona en la mesa de negociación y a través de los medios. El presidente de Estados Unidos ha vuelto a lanzar varios mensajes a Irán a través de una entrevista en la 'NBC'. El republicano, que habla, habla y habla, pero sigue sin llegar a un acuerdo con el régimen de los ayatolás tras dos meses de dudoso alto el fuego en Oriente Medio, ha querido poner sobre la mesa una serie de sugerencias con las que intentar seducir al Gobierno iraní.

Trump ha señalado en el medio americano que colaborará con Irán para recuperar y destruir su uranio altamente enriquecido y que incluso podría plantearse la liberación de los miles de millones de euros en fondos iraníes congelados por las sanciones norteamericanas. Todo ello, eso sí, si pactan para poner fin a tres meses de conflicto bélico.

"Si llegamos a un acuerdo y ahora somos amigos, iremos todos juntos. Será nuestro equipo. Lo sacaremos y lo destruiremos, ya sea que esté en el lugar o que lo llevemos fuera", ha dicho sobre el uranio, uno de los temas que más obsesionan al magnate. "Iremos con ellos o sin ellos, pero no permitiremos que nos disparen, ¿de acuerdo?", ha agregado.

Porque Trump ofrece, pero también amenaza. Los dos últimos meses han sido un constante tira y afloja entre el estadounidense y el régimen iraní por un pacto que nunca llega y que se ha convertido en parte del conflicto. "Si no llegamos a un acuerdo, los eliminaremos militarmente con mucha dureza. Y esperaremos a hacerlo antes de partir, en cuyo caso estaremos a salvo de cualquier manera", ha insistido este domingo Trump otra vez.

Una cláusula adicional

Según el medio americano, estas declaraciones del republicano son las más detalladas sobre el estado de las negociaciones hasta la fecha, aunque lo que dice siempre suena a lo mismo. Trump ha vuelto a decir que ambas partes están "muy cerca" de firmar un pacto, pero que está presionando a Irán para que vaya más allá en el abandono de sus ambiciones nucleares.

"Tenemos un par de puntos. Ni siquiera parecen importantes. Han admitido que no tendrán armas nucleares. Habíamos incluido una cláusula que estipulaba que no desarrollarían armas nucleares. Y todos estaban muy contentos con eso, excepto yo", ha desgranado para anunciar que pretende poner una cláusula adicional para garantizar que Irán no pueda eludir el acuerdo.

Este mismo sábado ya calificaba a los ayatolás de "fuertes y orgullosos" y repetía que las negociaciones llevan su tiempo.

"Muchos cambios de postura"

Por su parte, el Gobierno iraní ha expresado su frustración sobre las enormes dificultades que atraviesa para entablar conversaciones de buena fe con Estados Unidos porque la Casa Blanca no deja de cambiar el marco de las negociaciones dependiendo según tenga el día el presidente Trump.

"El principal problema de negociar con esta administración es que hay que enfrentarse a muchos cambios de postura", ha lamentado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en declaraciones a 'CNN'.

Baqaei ha comentado ante la cadena estadounidense el abanico de contradicciones al que se enfrentan los negociadores iraníes en medio de unas conversaciones paralizadas a todos los efectos. El portavoz ha confirmado que el canal de diálogo sigue abierto, en especial a través de la mediación paquistaní, pero la falta de estrategia norteamericana vuelve imposible efectuar progresos.

"No paran de cambiar las reglas del juego mientras oficiales distintos hacen declaraciones distintas, cuando no directamente opuestas, y ello desemboca en que todo este proceso está siendo muy engorroso", ha explicado. Por contra, Baqaei ha asegurado que Irán se ha ceñido desde el primer momento a los términos que volvió a defender este domingo: la legitimidad de su programa nuclear y la necesidad de recibir los activos congelados por las sanciones norteamericanas.

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