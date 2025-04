López Miras intenta ligar con Thais Villas en FITUR: "Un día vamos a quedar a tomar una cerveza y verás"

Thais Villas visitó la feria internacional de turismo FITUR para investigar un asunto de vital importancia… al menos para quienes viajan: ¿cómo hacen la maleta los políticos españoles?

El primero al que interrogó la reportera de El Intermedio fue Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, quien aseguró que preparaba su equipaje él mismo. ¿El motivo? "Soy soltero" y vivía solo, señaló. La respuesta despertó la curiosidad de Villas, que no dudó en apretarle un poco más las cuerdas al político en lo que se refiere al tema amoroso: "¿Tienes alguna ilusión ahora mismo?"

Respecto a lo que nunca falta en su equipaje, el presidente lo tuvo muy claro: "El desodorante y la colonia". De hecho, aseguró que si se le olvidaba su marca habitual y tenía que comprar otra, sentía que el viaje se le arruinaba.

Para esta visita a FITUR, López Miras metió lo justo en la maleta, eso sí, no faltaron los 'por si acasos'. "Lo ideal es ropa interior para poder incluso hacer dos cambios al día", explicó, y añadió que había metido "ocho calzoncillos" en la maleta porque "nunca se sabe qué puede pasar en Madrid".

La respuesta sorprendió a Thais Villas, que le comentó en tono irónico que estaba siendo muy optimista, dada la situación actual del mercado. A lo que López Miras respondió, entre risas: "Eso es porque no has salido conmigo. Un día vamos a quedar a tomar una cerveza y verás". "A bueno, no me importaría… A ver si voy a ser primera dama y estoy aquí con la tontería", contestó la reportera.

