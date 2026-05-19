'Juanma Moreno' y 'María Jesús Montero' versionan 'Baila morena': "Los de Vox te están llamando, venga Juan Manuel"

Raúl Pérez y Cristina Gallego se convierten en el líder popular y la líder socialista para versionar este clásico tema de reguetón. Además, han demostrado sus dotes para el baile atreviéndose, incluso, a perrear.

'Juanma Moreno' sorprende a 'María Jesús Montero' durante su entrevista en El Intermedio. El líder del PP andaluz le pide dos besos y le comenta que desconocía que tuviera tanto talento para bailar. "Después de cómo te fue anoche es lo único que debes tener ahora", le dice con malicia.

"Mira qué subidito ha venido el Bonilla", responde ella. "Es broma", responde él, "ya sabes que yo tengo mucho arte". El 'líder andaluz' le comenta que está pensando en algo que puedan hacer juntos. "Entre lo bien que bailas tú y lo bien que canto yo, podemos hacer un dueto en plan bien", le propone.

Los 'políticos andaluces' deciden hacer su propia versión de la canción 'Baila Morena' de Héctor y Tito. "Juanma y Montero", canta él. "Andalucía 2026", añade ella. "He ganado en Andalucía y con esta son tres, conquistando territorios como Hernán Cortés", añade el 'popular', "en la feria las señoras me dicen olé, me dicen olé, me dicen olé".

"Si has perdido la mayoría, relájate", canta ella, "los de Vox te están llamando, venga Juan Manuel, sabes que van a acabar devorándote, atrapándote y provocándote". "Juanma Moreno, Juanma Moreno, gobierna Andalucía con cinco escaños menos", dice el estribillo. "Viva Montero, viva Montero", añade la líder del PSOE Andaluz. "Dale Montero, 'vámono a fuegote'", sigue él.

La 'socialista' comienza a perrear con el 'popular' mientras canta: "Dale Moreno, dale Moreno, muévete un poco que pareces esloveno".

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