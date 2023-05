El expresidente uruguayo José Mujica ha concedido una entrevista a Andrea Ropero en la que repasa varios temas de la política mundial, como la guerra en Ucrania o el desafío mundial que representa el cambio climático, entre otros.

Sobre esta última cuestión, el político, una de las voces más respetadas de la izquierda latinoamericana, explica en el vídeo sobre estas líneas que "estamos organizando una gran sartén para freírnos" y recuerda que "hace más de treinta años que sabemos lo que pasa, en Kyoto, dijeron por qué y las medidas que había que tomar". Sin embargo, añade, "que no pudo enfrentar intereses que hay que remodelar".

"Creo que es un problema gravísimo, porque no es de plata, es de vida", comenta el político, que asegura que "esto no se arregla con medidas fáciles y cuanto más pasa el tiempo, más graves son las medidas que hay que tomar y más costosas". "Esto no lo arregla un país aislado, lo tiene que tomar la humanidad y no nos ponemos de acuerdo", sentencia Mujica, que también hace una reflexión sobre el capitalismo: "Ha demostrado una energía formidable en multiplicar la riqueza, pero no puede parar, no puede racionalizarse, y por eso hacen falta gobiernos que regulen".