Andrea Ropero entrevistaba a José Muelas, un abogado de oficio que arrojaba luz sobre la precariedad laboral que rodea a este colectivo. En su libro, Muelas asegura que este es el último trabajo forzado que queda en España, porque según él "todos los abogados estamos obligados a trabajar de oficio si somos requeridos para ello y hacerlo al precio que quiera la administración y en las condiciones que quiera la administración". Además, apuntaba que "no tenemos derecho a sindicación".

Por ello, sostenía en el vídeo sobre estas líneas que el colectivo de abogados de oficio se siente "maltratados" ante "la disparidad de pagos en los diversos territorios, incluso en los retrasos, porque hemos llegado a acumular muchos meses".

En su trabajo, José señalaba que las guardias duran 24 horas y "los lunes tienen tendencia a caer muchísimas alcoholemias, luego hay días en que la violencia de género aparece más o entra una patera y tienes un montón de inmigrantes a los que asistir". En este sentido, el tiempo para preparar un caso afirma que puede ser "desde segundos hasta años": "Te pueden llamar en un momento para preparar un juicio rápido y tienes que actuar sobre la marcha, o para un tema de narcotráfico que se prolonga cuatro o cinco años", comentaba.

También explicaba que "te puede tocar defender un caso como el del 11M y puedes invertir años de tu vida, y en este plazo se pasarán 3, 4 o 5 años y cobraremos 250 euros". "Para un abogado que tiene que estar todas las mañanas defendiendo por 250 euros un proceso significa su ruina total", señalaba el abogado, que recordaba que en ese caso se llegó a un acuerdo para mejorar la retribución de los letrados "y fue glorioso, porque algunos de los defendidos de oficio en el 11M fueron absueltos".

Sin embargo, Muelas afirmaba que también para la Justicia "no es bueno ser pobre en España": "No es lo mismo llegar a un juicio habiendo pagado una prueba pericial realizada por un gabinete y unos profesionales prestigios que llegar desde prisión sin más pruebas que la que el juzgado haya querido acordar", defiende Muelas, para el que la Justicia no es igual para todos. "Cuando sabes que están pidiendo para tu cliente una condena que le puede conducir a prisión y estás defendiendo a alguien que sabes que es inocente, se duerme mal", aseguraba.

En su caso, consideraba que "es muy difícil que podamos combatir la corrupción si tenemos una Justicia anémica y de todos esos anémicos, los que más lo son son los abogados de oficio". "Tenemos la mitad de jueces per cápita que tiene cualquier país europeo y si a ti un día te acusan de algo, aunque luego te absuelvan tras cinco, seis o siete años de juicio, habrás estado acostándote todas las noches pensando que quizá algún día puedas enfrentarte a una pena de prisión", sentenciaba José, para el que "si no hay unos tribunales de justica que te amparen en un tiempo breve, da igual las leyes que se promulguen".

