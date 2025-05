'José Luis Ábalos' niega haber filtrado sus mensajes con Sánchez: "Cómo voy a contactar con los periódicos si no tengo secretaria"

Raúl Pérez imita a José Luis Ábalos en el 'Whatsapeame Deluxe' de El Intermedio, donde vuelve a asegurar que "estoy solo, no tengo a nadie" y confiesa que sabe quién ha filtrado sus conversaciones con Pedro Sánchez.

Hoy se ha conocido una nueva entrega de los mensajes privados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, en esta ocasión centrados en Pablo Iglesias o Margarita Robles. Un caso que El Intermedio aborda en 'Whatsapeame Deluxe'.

El programa de 'Wyo Javier' y 'Sandrota Corredera' tiene hoy a uno de los grandes protagonistas del 'culebrón', el propio 'Ábalos', que imitado por Raúl Pérez niega una vez más haber sido él quien ha filtrado los mensajes: "Estoy solo, no tengo a nadie, cómo voy a contactar con los periódicos si no tengo secretaria que lo haga por mí".

La colaboradora del 'Whatsappeame Deluxe', 'Cristina Lozano' le desmiente en directo y le recuerda que "llevamos semanas escuchando lo de tus amiguitas": "Eres el Julio Iglesias de la política, solo que en lugar de las mujeres y el vino, a ti te gustan las mujeres y los centollos de La Chalana", afirma.

Ábalos admite que conoce la identidad de la persona que ha filtrado los mensajes, si bien asegura que para saberlo habrá que comprar su libro: "'Memorias de un pájaro', la desgarradora historia de un polluelo socialista que hizo su nidito en el Ministerio de Fomento y fue expulsado por alimentar a sus polluelas".