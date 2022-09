Andrea Ropero entrevista en este vídeo de El Intermedio a Tomás Plaza, quien lleva 11 meses viviendo en una residencia de ancianos junto a su mujer. El hombre decidió dejar su casa e ir al centro cuando fue incapaz de asistir a todos los problemas de su mujer: "La cambiaba todo y se me hacía imposible, no llegaba a tanto y no podía más".

"Que no se equivoque nadie, sabemos que venimos aquí a morir, entonces, qué tristeza ver que no vienes a morir sino a que te maltraten constantemente porque no hay personal que te cuide ni te den e comer", afirma rotundo Tomás Plaza, que se emociona al hablar de las malas condiciones en las que viven en la residencia, sobre todo su mujer.

"Lo que más me duele es lo que sufre mi mujer, que no puede defenderse"; afirma Tomás Plaza, que explica que él siempre intenta llevarle cosas para que coma. "Joder, no tenéis ni idea, coño", cuenta Tomás Plaza emocionado: "Esto es así, esto (emocionarse) me joder porque luego parece que soy ñoño, pero no lo soy nada".