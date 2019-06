Joaquín Reyes imita a Santiago Abascal en el último programa de El Intermedio de la temporada. Esta vez, se ha convertido en "el presidente de Vox, diputado en las Cortes, cara visible de la nueva derecha y, sobre todo, español, el Marie Le Pen cañí, el Salvini castizo".

"Por mucho que le fastidie a los progres, Vox es imparable, 24 diputados hemos metido en el Congreso, 24 como las horas que tiene el día, como los años que llevo en política", señala el cómico, que, además, se pregunta: "¿Qué culpa tengo yo de que el PP me hiciera cargos a cascoporro? Esperanza Aguirre me dio la Fundación para el Mecenazgo y Patrocinio Social, que ni puta idea de lo que era, pero menudo pastizal me llevé".

Además, explica que "no es fácil encontrar a gente a la altura porque con las prisas se te puede colar un fascista, un nazi o alguien con aspecto de gnomo, como Iván Espinosa de los Monteros". Y, como "todo gran hombre de la historia de España ha tenido a su caballo", Abascal también nos muestra el suyo: 'Derechita Valiente'.

En este fragmento, Santiago Abascal también nos ha mostrado la canción que tiene preparada "para las siguientes elecciones": "Con Vox toda España irá a mejor, con Vox venceremos al Islam, con Vox ni un moro va a quedar".