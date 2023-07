Macron finalmente no se va a dirigir a los franceses durante el día de su fiesta nacional este 14 de julio. El presidente ha decidido mantener un perfil bajo y no hacerlo tras los recientes disturbios por el asesinato de un joven en un control policial a las afueras de París. Por eso, y sabiendo lo importante que es para los franceses que su presidente se dirija a la nación, Joaquín Reyes se mete en la piel de Macron para ofrecerles este particular mensaje, donde muestra lo bien que "defiende la Galia" al puro estilo de Obélix, aunque "sin trenzas y sin pantalones vaqueros", pero cualquier "día me tiran al Sena".

Y, es que, reconoce tener a la "gente cabreadilla": "Pero yo he sido la ostia", les recuerda, también fue "la esperanza de Francia, de Europa y del mundo" contra la ultraderecha de Le Pen.

Por eso, en este vídeo, 'Macron' repasa todo lo que está haciendo por la república francesa, como lidiar con Putin. Aunque reconoce que lo mejor de ser presidente es haber conocido a Pedro Sánchez: "Mon chérie", exclama, y reconoce que estuvo "a punto de cambiar el lema a 'Liberté, Égalité y PedroSanché".