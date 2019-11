La trama de los ERE ha servido para conocer personajes entrañables como Francisco Javier Guerrero, el hombre jovial, alegre, el del gyn tonic y el marlboro. Para él, Iván Largarto ha creado todo un hit.

"Ni me he dedicado a la drogodependencia ni he sido un putero", así comienza el temazo que Iván Lagarto ha creado en homenaje al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía.

Todo un hit que sonará en las pistas de baile al ritmo de su estribillo: "Soy fumador".

Otros momentos destacados

Isabel Díaz Ayuso ya tiene nuevo tema. Iván Lagarto ha compuesto una canción para la candidata 'popular' a la presidencia de la Comunidad de Madrid que cantará toda la M30: un trap de halago a los atascos.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también ha creado un 'hit' que se bailará "desde el Amazonas hasta París", pasando por las gárgolas de Notre Dame.