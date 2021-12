La comparecencia de Mariano Rajoy ante la comisión de investigación sobre la 'Operacion Kitchen' en el Congreso ha inspirado a Iván Lagarto para componer un nuevo hit protagonizado por el expresidente del Gobierno, con un estribillo de lo más pegadizo: "No conozco al señor Villarejo, no, no, no

"Ni siquiera me consta haberlo visto nunca, no hablé con él nunca. No me consta que me haya mandado algún mensaje, jamás en mi vida", continúa Rajoy en este temazo, que puedes ver completo en el vídeo que ilustra estas líneas.

"Solo les gusta la solar": el hit de Pablo Casado

Iván Lagarto también creó en El Intermedio este divertido hit sobre la comentada frase de Pablo Casado sobre la energía solar. Puedes verlo en este vídeo: