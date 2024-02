Isma Juárez se desplaza hasta Cádiz para vivir su Carnaval de primera mano y asistir a la quema del Dios Momo, que representa la risa, la broma y la diversión. "¿Qué representa?", pregunta a uno de los asistentes, que explica: "El Dios del carnaval. Se va a acabar, pero esto no va a detenerse".

"Sabes que están pasando cosas cuando la gente levanta los móviles", comenta el colaborador de El Intermedio, que narra el minuto a minuto de cómo se desarrolla la quema. En ese momento, se acerca a una señora que presta atención a este momento tan simbólico y le pregunta: "¿Aquí no se hacen salchichas? Nosotros, en Mallorca, sí".

Puedes ver la reacción de la mujer en el vídeo principal de la noticia. "Me voy porque al final me van a quemar los tirantes y no sé no cuánto valen", comenta Isma Juárez.