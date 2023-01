Isma Juárez se desplaza hasta el Registro Civil Único de Madrid, el lugar donde "salen matrimonios a la velocidad que salen paquetes de Amazon". Pero ¿estarán estas parejas preparadas para vivir juntos hasta la eternidad? Para comprobar que su amor es eterno, el colaborador de El Intermedio les ha preparado un test: "¿Cómo se llama vuestra pareja?", pregunta para 'calentar', a lo que ellos responden: "Miguel y Jessica".

En el vídeo principal de la noticia te dejamos las otras preguntas a las que se han enfrentado y sus correspondientes respuestas: ¿Sabrán cómo se llaman los suegros? ¿Cuánto pesa el otro? O ¿Cuánto tiempo llevan juntos? "No lo sé, porque no me importa", responde ella cuando le pregunta Isma Juárez y falla.