Isma Juárez, a una madre que niega tener un hijo favorito: "Vamos a llamar a tu marido para que nos diga la verdad"

Según la ciencia, el 70% de los padres tienen un hijo favorito, aunque solo un 10% lo reconoce abiertamente. Para comprobarlo, Isma Juárez sale a la calle y pregunta a los españoles, y a sus hijos, si realmente tienen uno predilecto.

En el vídeo sobre estas líneas conversa con Alberto, que le asegura que "cabría la posibilidad" de que sus padres tengan un hijo favorito y que, de hecho, piensa que es él por encima de sus hermanas. Para salir de dudas, Isma le propone llamar a su madre Marisol.

"Es que yo no tengo hijo favorito", defiende la madre de Alberto, que sostiene que "me gusta jugar con uno, escuchar música con otro, con cada uno me gusta hacer unas cosas". Además, le pone a Alberto "un diez" como hijo. "Vamos a llamar a tu marido para que nos diga la verdad", reacciona Isma.