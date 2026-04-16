Isma Juárez intenta 'desayunar' con Isabel Díaz Ayuso: "¿Es usted de café o más de fruta?"

En el foro 'Wake Up Spain, Wake Up Europe', Isma Juárez intenta tomarse un café con Ayuso. Sin embargo, a pesar de presentarse a su gabinete como "el majo de El Intermedio", la presidenta de la Comunidad de Madrid pasa de largo.

Con un termo de café y unos vasos, Isma Juárez se ha ido hasta el foro 'Wake Up Spain, Wake Up Europe', en que se han dado cita políticos de primera línea y empresarios.

Entre ellos, Antonio Garamendi, que ha explicado al reportero que desayuna con Coca Cola y que, "de vez en cuando", ve El Intermedio. Además, el presidente le ha dado algún consejo para que le suban el sueldo, como "hacerle mucho la pelota" a Wyoming.

A pesar de presentarse a una miembro del gabinete de Ayuso como "el majo de El Intermedio", Isma no consigue que la presidenta madrileña se tome un café con él: "¿Es usted de café o más de fruta para desayunar?", le pregunta antes de que se marche.

Quien sí se toma un café con el reportero es Fernando López Miras, que le explica que fue uno de los últimos en irse de la fiesta de Almeida y habla sobre la salida de dos diputados de Vox Murcia hacia el grupo mixto: "El problema es de responsabilidad y es cierto que últimamente veíamos que estaban instalados en el bloqueo", afirma.

El presidente murciano homenajea junto a Isma a José Antonio Camacho y el 'Chucky de Cieza' y prefiere no darle un consejo para que la próxima vez Ayuso se pare: "No puede hacerlo ni él", reacciona el reportero.

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