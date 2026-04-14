Nueva salida en Vox: una diputada en la Asamblea de Murcia abandona la formación para unirse a Antelo en el Grupo Mixto

¿Por qué es importante? Con su salida y la de José Ángel Antelo, el PP no necesitaría contar con la formación de Santiago Abascal si encuentra el apoyo de ambos.

Nueva salida en Vox. Esta se ha producido en Murcia y resulta clave para la composición de la Asamblea Regional. Virginia Martínez ha anunciado este martes que abandona su grupo parlamentario para incorporarse al Grupo Mixto, junto al que fuese líder del partido José Ángel Antelo, y deja al PP de Francisco López Miras con la oportunidad de convencer a ambos en sus propuestas y, con su apoyo, no necesitar el respaldo de los de Santiago Abascal.

Martínez ha explicado en un comunicado publicado en sus redes sociales que deja el grupo de Vox por su "profunda decepción" con el rumbo que ha tomado la formación de Abascal: "Nos encontramos con una cúpula que acumula cargos para recibir sobresueldos y que se dedica a expulsar a referentes de talento que brillan con luz propia, para que no hagan sombra a quienes no la aportan".

La diputada, que fue la única que no apoyó el cese de José Ángel Antelo como presidente autonómico del partido y portavoz parlamentario, ha censurado la gestión de la actual dirección del partido: "Nos encontramos con familiares y amigos de esta cúpula no solo en puestos de responsabilidad sino también en los múltiples satélites: medios de comunicación cuyo máximo financiador es el partido, una fundación -Disenso- a la que se le desvían ingentes cantidades de dinero, o un centro de formación -ISSEP- que vive de la formación interna".

"Los ciudadanos votaron a Vox para que cerrásemos los centros de menas, no para que los abriésemos a las afueras; votaron a Vox para que cerrásemos las televisiones autonómicas, no para que nuestro director de comunicación cobrase un sueldo de una de ellas; votaron a Vox para que frenásemos la inmigración ilegal, no para que cobrasen ayudas a los tres años de haber llegado, y votaron a Vox por ser el único partido verdaderamente liberal en lo económico, no un partido estatalista", ha defendido Martínez.

A su juicio, "la deriva ideológica reciente y los pactos mal gestionados están dando pie a acuerdos que no son reconocibles por aquellos que nos han votado". Por ello, ha decidido "dar un paso a un lado y esperar que el partido se recomponga, ya que seguir en él sería avalar las malas actuaciones de unos pocos con mi silencio".

Tras esta decisión, el PP, con 21 diputados y a solo dos de la mayoría absoluta, solo necesitaría el apoyo de los dos exmiembros del partido de Abascal para sacar adelante sus proyectos y Vox perdería su papel decisivo en el Parlamento regional. De hecho, si cuenta con sus votos, permitiría a los 'populares' sacar adelante diversos proyectos, entre ellos la Ley de Vivienda Asequible, bloqueada hasta la fecha por los de Abascal, y a la que Antelo ha dado recientemente su visto bueno.

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