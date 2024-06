El 'grumete' Isma Juárez es recibido en el 'barco' de El Intermedio por el capitán Wyoming y la 'timonel' Sandra Sabatés. El 'capital' le pide a la 'timonel' que saque "el diario de abordo de cagadas de Isma Juárez" para hacer balance de cómo ha ido la temporada del 'grumete'.

Sabatés repasa primero los gazapos de Juárez durante sus reportajes. Así, en las imágenes, se puede ver como no es capaz de decir el sobrenombre que reciben los fans de Taylor Swift, sus bailes con su bastón de 'Un país en la riñonera' o su 'patinazo' mientras cubría la boda de José Luis Martínez-Almeida cuando le dijo al alcalde "métale usted la cola".

Pero sus lapsus no se quedan ahí. El mismo Juárez no duda en presentar otro vídeo con sus fallos mientras graba las entradillas para sus reportajes o, incluso, todas aquellas veces que la gente ha ignorado sus preguntas. "Isma Juárez, te han rechazado tantas veces que veo que has batido el récord... aunque bueno de eso no estoy seguro, más que nada por que el anterior era mío", afirma Wyoming.