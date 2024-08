Hace ya un tiempo, Madrid vibró al ritmo del rock más puro cuando Bruce Springsteen, el legendario 'Boss', ofreció un inolvidable concierto ante 50.000 almas en el estadio Metropolitano. Aquella noche, marcada en la memoria de muchos, no solo fue especial por la música, sino también por la peculiar compañía que tuvo el reportero Isma Juárez, quien no quiso perderse esta cita histórica. Junto a él, viajaron los autodenominados “hooligans de Bruce Springsteen”, un grupo de entusiastas vecinos de Peralejos de las Truchas, un pequeño pueblo de Guadalajara.

La aventura comenzó con un autobús que transportó a los peralejanos hasta el corazón de Madrid. El trayecto, más que un simple viaje, fue una auténtica celebración previa al concierto. Con riñoneras, pañoletas personalizadas y un cartel a tamaño real del Boss, los vecinos se dispusieron a hacer de esa noche algo inolvidable. Y no solo para ellos, sino también para Isma, a quien integraron por completo en su grupo.

El recibimiento fue cálido y con gestos inolvidables. Los peralejanos no dudaron en regalarle al reportero los mismos accesorios que ellos portaban, un detalle que Juárez agradeció con sorpresa y emoción. Sin embargo, lo mejor estaba por venir: el grupo tenía una sorpresa aún más grande para Isma, al entregarle una entrada para el concierto. El regalo dejó al reportero boquiabierto y lleno de gratitud.

Pero estos fanáticos no se quedaron ahí. Su misión, que llevaban adelante desde hacía tiempo, era lograr que Bruce Springsteen visitara su querido Peralejos de las Truchas. Para ello, desplegaron una estrategia tan original como ambiciosa: letras gigantes que formaban la frase "Bruce come to Peralejos" y una canción propia inspirada en el icónico 'Born in the U.S.A.'. Con determinación y humor, invitaron al Boss a conocer su rincón de Guadalajara.

Convertido en un peralejano más, Isma Juárez se sumó a la causa y no dudó en aprenderse la canción, cantando con entusiasmo: "Bruce, ven a Peralejos, que tampoco queda tan lejos". Aunque, fiel a su estilo, Isma no perdió la oportunidad de bromear sobre el largo y sinuoso camino al pueblo, sugiriendo a Springsteen que se tome una Biodramina para el viaje.

