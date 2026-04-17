"Wyoming, p'alante": Baltasar Garzón avisa a Wyoming de una "causa penal" contra él y le muestra un 'tuit' de 'Miguel Ángel Rodríguez'

Baltasar Garzón también se suma a la fiesta de El Intermedio por su 20 aniversario y, en este vídeo, comunica a Wyoming que se ha abierto "una causa penal" contra él por un 'tuit' de 'Miguel Ángel Rodríguez'.

Baltasar Garzón irrumpe en el especial de El Intermedio por su 20 aniversario para avisarle de que se ha abierto "una causa penal por delito de odio, injurias, calumnias, contra los trabajadores y contra el mal gusto por la chaqueta que llevas".

Wyoming le responde y le recuerda que "usted ya no puede juzgar a nadie": "Ni siquiera podrían llamarle como jurado de La Voz, me temo", comenta el presentador en el vídeo sobre estas líneas.

Wyoming, no obstante, le pregunta si para abrir una causa no es necesario "una Fiscalía o una querella", a lo que el exmagistrado le explica que ahora solo es necesario "un tuit".

En este caso, el tuit es de 'Miguel Ángel Rodríguez', que escribe un escueto "Wyoming, p'alante". El presentador, sin embargo, asegura que se mantendrá "firme" y no piensa renunciar a sus principios: "Aunque viendo cómo las gasta el señor Rodríguez lo mismo tengo que cambiar de plató, así que desde el lunes probablemente emitiremos desde Soto del Real", ironiza.

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