La 'señora bien' propone a Mónica García entrar "en un partido decente": "Y, sobre todo, como Dios manda"

Cristina Gallego se vuelve a convertir en la colaboradora más ultra de El Intermedio. Como denuncia, no ha recibido su invitación para la fiesta del 20 aniversario del programa que se celebra en el Florida Park de Madrid.

'Piluchi, la señora bien', irrumpe en el Florida Park ya que, como denuncia, no ha recibido una invitación para la fiesta por el 20 aniversario de El Intermedio. La colaboradora más ultra del programa está muy contrariada por este hecho, sobre todo al ver quiénes han sido invitados a este evento.

"Sois pintorescos, vamos a dejarlo ahí", afirma 'Piluchi', "yo no tengo nada en contra de la gente de izquierdas, lo que tengo son otras costumbres: depilarme las axilas, no abortar cada fin de semana, no destrozar España".

Entre el público ve a Lamine Thior y se queda muy sorprendida. "Ha sido inesperado, entre tanto rojo, de pronto, un negro", comenta. Después, descubre a Miguel Ríos. "Cómo no ibas a estar tú aquí, discúlpame que no finja sorprenderme", le dice. 'La señora bien' le pregunta si van a venir artistas de verdad, como Bertín Osborne o Nacho Cano. El artista le responde que no lo sabe.

También charla con David Trueba o Mónica García. A la ministra de Sanidad le da dos besos ya que, como confiesa, tenía ganas de conocerla. "Para ser comunista, estás bien guapa hoy", le dice, aunque, después, le pide disculpas por su "piropo sin consentimiento".

"Es una pena que seas tan roja", le comenta a la ministra. Y le cuenta que ella puede hablar con alguien para que la metan "en un partido decente". "¿Un partido como Dios manda?", pregunta García. "Sobre todo como Dios manda", contesta 'Piluchi'. García lo ve un poco complicado, y la 'señora bien' le dice que solo hace falta que sea un poco más decente que el partido en el que está ahora.

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