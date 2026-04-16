'Bad Bunny' dedica una versión de 'Yo perreo sola' a Wyoming: "Dicen que el guion se lo escribe el perro"

Raúl Pérez se convierte en el cantante de Puerto Rico para celebrar el 20 aniversario del programa. En esta ocasión, además de dedicar una canción al programa también la dedica al presentador del espacio de laSexta.

El aniversario de El Intermedio también tiene actuaciones musicales, incluso internacionales. Y es que el cantante puertorriqueño 'Bad Bunny' interrumpe en el Florida Park para interpretar una versión muy particular de su popular canción 'NUEVAYoL'.

"Si te quieres divertir, esta noche aquí en Madrid, solo tienes que venir con Bad Bunny y Wyoming", canta el 'artista'. "Vamo' a dar el palo esta noche", dice al llegar al escenario junto al Gran Wyoming.

El presentador del programa indica que podría haber traído un interprete en lugar de un cuerpo de baile, ya que no consigue entender qué dice. "Hablamos un lenguaje universal", responde el 'cantante' y, entonces, comienza a perrearle a Wyoming. "Pero, Benito, por Dios, que me está haciendo", le reprocha Wyoming. "Es mi bicho que está 'fugao'", responde 'Bad Bunny'.

El 'cantante' anuncia entonces que va a cantar otra canción: una versión de 'Yo perreo sola' dedicada al presentador. "Lleva los tirantes en la tele, el plató se prende cuando él llegue", canta, "ser genial para él solo es un hobby, no le tiene miedo a ningún lobby".

"Y tú lo ve, no tiene cara bella, pero este cabrón sin duda es una estrella", sigue el tema, "20 años siendo comunista, o eso es lo que dice Ayuso". "Es millonario pero gamberro, dicen que el guion se lo escribe el perro", canta 'Bad Bunny'.

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